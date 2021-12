Une Tesla Model 3 impliquée dans un grave accident à Paris

Une Tesla Model 3 est impliquée dans un grave accident qui a fait un mort et une vingtaine de blessés dont certains en état d’urgence absolue. La voiture concernée appartient à la flotte de la compagnie de taxis G7 à Paris.

Un chauffeur d’une Tesla Model 3 dans la compagnie de taxis G7 est impliqué dans un grave accident. La personne concernée a déclaré que l’accélérateur de la voiture est resté bloqué et les freins ne répondaient plus. Sa voiture a fait de gros dégâts dans les rues de Paris, avec un mort et une vingtaine de blessés.

Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête officielle afin de déterminer les causes de l’accident. Tesla pour sa part, écarte toute hypothèse d’un blocage de l’accélérateur, ou d’un dysfonctionnement du régulateur de vitesse. Affaire à suivre.