Volvo victime d’un piratage informatique

Le géant constructeur automobile suédois vient d’être victime d’une cyberattaque importante ou des données ont été volées. C’est le département R&D de Volvo qui a été touché par les hackers.

Volvo annonce avoir détecté une intrusion dans ses serveurs informatiques non autorisée. Le constructeur allemand a ainsi été victime d’un vol de données liées à son département recherche et développement.

La marque du groupe Geely indique mener son enquête et annonce que l’impact de cette intrusion est limité. Cette attaque ne pose aucun problème de sécurité pour les consommateurs et l’entreprise, toutefois, Volvo analyse la meilleure réaction à adopter et se réserve le droit de porter plainte.