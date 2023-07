Usine FIAT à Oran : Aoun aborde l’état d’avancement du projet avec des représentants du groupe Stellantis

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu lundi à Alger une délégation du groupe Stellantis-FIAT, avec laquelle il a abordé l’état d’avancement des travaux du projet de construction de l’usine FIAT à Oran, indique un communiqué du ministère.

Selon la même source, « M. Aoun a reçu en audience une délégation du groupe Stellantis-FIAT, présidée par Samir Cherfan, directeur de la région Moyen-Orient et Afrique du groupe, dans le cadre du suivi du projet de construction de l’unité de production de véhicules FIAT à Tafraoui dans la wilaya d’Oran ».

L’audience a permis aux représentants du groupe Stellantis-FIAT de dresser un point de situation précis concernant le projet de construction de l’usine FIAT à Oran, en vue de sa mise en service avant la fin de l’année 2023 et de présenter les perspectives de leur plan de développement notamment s’agissant des investissements, la sous-traitance, la formation ainsi que l’exportation, précise-t-on dans le même communiqué.

Les entretiens ont permis aux deux parties de constater « l’absence de problèmes pouvant entraver la bonne exécution du projet », relève-t-on.

A cet effet, M. Aoun « a réitéré l’appui et le soutien des services spécialisés du ministère à ce projet stratégique et structurant », appelant le groupe Stellantis à « respecter l’ensemble de ses engagements et à veiller à accélérer la mise en service de l’unité de production de FIAT à Oran à même de permettre le développement économique et industriel du pays et satisfaire la demande des citoyens », ajoute le communiqué.