Usine Fiat en Algérie : Stellantis produira quatre modèles, 2000 emplois créés

Le projet de réalisation de l’usine automobile de la marque italienne Fiat sera livré à Tafraoui (Oran) fin août prochain, a annoncé lundi le wali, Said Sayoud, signalant que la cadence des travaux est « satisfaisante ».

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite d’inspection du projet par des cadres du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, en présence de Ahmed Zayed Salem, conseiller du ministre et le directeur de Stellantis chargé de la région MENA (Middle-East & North Africa), Samir Cherfan et l’ambassadeur d’Algérie en Italie, Abdelkrim Touahria, Said Sayoud a souligné que la société Stellantis a fourni toutes les capacités pour livrer le projet dans les délais impartis.

Le même responsable a indiqué que le projet prévoit deux bâtiments, la réalisation du premier a atteint un taux d’avancement de 85% et du deuxième 30%, faisant savoir que les travaux d’aménagement externe ont été lancés et le taux d’avancement varie d’un chantier à un autre.

Concernant les réseaux divers, le wali d’Oran a affirmé que le raccordement de l’usine aux réseaux d’électricité, de téléphone et d’Internet est réalisé à 100%, en attendant son alimentation en eau dans les brefs délais et le raccordement au réseau d’assainissement relié à la station d’épuration d’El Kerma.

Said Sayoud a indiqué que la zone industrielle de Tafraoui réservera 40 hectares pour abriter les fournisseurs locaux et les sociétés de sous-traitance dans le domaine de l’automobile, ce qui représente une opportunité pour ceux qui souhaitent investir dans ce domaine.

Pour sa part, le directeur de Stellantis chargé de la région MENA (Middle-East & North Africa), Samir Cherfan a affirmé que l’usine générera quelque 600 emplois directs dès son lancement et devra atteindre 2.000 postes dans les trois prochaines années.

Pour l’investissement dans l’usine d’Oran de fabrication de voitures Fiat, le Groupe Stellantis a injecté 200 millions d’euros dans le cadre d’une première tranche, pour démarrer dans une première phase dans la production de quatre modèles dont la Fiat 500 et la Fiat Doblo.

Le conseiller du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ahmed Zayed Salem a souligné que le programme d’accompagnement des PME est inscrit dès le départ dans le cadre du programme d’accord avec le partenaire Fiat, car il accorde une grande importance aux entreprises locales de sous-traitance.

Le taux d’intégration dans ce projet atteindra 30% en 2026. Il concerne la tôle, la carrosserie, la peinture et les accessoires tels que les sièges, les câbles, le volant, les gaines en plastique, le boîtier, les batteries, les amortisseurs, les pneus.



Pour rappel, l’opération de commercialisation des premières voitures de marque italienne Fiat en Algérie a été lancée dimanche à Alger, lors d’une cérémonie, organisée par Stellantis Algérie en présence du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, de l’ambassadeur d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese et de l’ambassadeur d’Algérie en Italie, Abdelkrim Touahria.