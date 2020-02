VMS Industrie lance en Algérie la nouvelle moto Keeway c-light

VMS Industrie, le représentant exclusif de Keeway en Algérie entame le mois de Février 2020 avec le lancement de sa nouvelle moto nommée C-light. C’est une moto de style Chopper, appelé aussi Tiger dans certaines régions. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

D’un point de vue technique, son moteur est un monocylindre à 4 temps à refroidissement à air qui développe une puissance de 7,5KW. Son système de freinage repose sur un disque à l’avant et un tambour à l’arrière. Enfin, sa boite à vitesse se conforme aux normes européennes avec 5 vitesses.

Elle se démarque de ses concurrentes sur le marché algérien par ses jantes en aluminium et des pneus tubeless, cette option permet plus de sécurité étant plus robuste. De plus, en cas de crevaison, contrairement à une chambre à air classique le tubeless permet de continuer à circuler une distance suffisante. Toujours pour plus de sécurité, la c-light est équipée d’un kit de protection des genoux.

Pour le plaisir de conduire une moto, son moteur CBminimisant les vibrations ce qui procure plus de confort au motard, et son guidon écarté permet une meilleure tenue de route.

Côté design, cette moto est proposée en trois coloris, le noir, le grenat (rouge) et le bleu. Elle est équipée de feu arrière en LED et d’une bavette de boue.

Dernièrement et non des moindres, la c-light respecte les normes EURO3 puisque son échappement contient un système de recyclage de gaz carbonique.

Fidèle à ses habitudes, VMS industrie accompagne cette moto d’une garantie de 12 mois ou 5000 Km et offre gratuitement un casque et une année d’assurance.

Le produit sera disponible dès demain auprès des showrooms de VMS Industrie et de ses concessionnaires. N’hésitez à vous en rapprocher pour voir le produit de plus près et en apprendre davantage sur ses tarifs.