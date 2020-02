Skoda dévoile son nouveau concept Vision In pour le marché indien

Le constructeur tchèque nous dévoile son nouveau concept Vision In après plusieurs teasers de communication. Ce nouveau concept-car est basé sur la nouvelle évolution de la plateforme MQB du groupe MQB baptisée désormais MQB-A0-IN développée en Inde et qui servira le groupe Volkswagen par la suite.

Le Vision In mesure 4.26 m de long et adopte plusieurs éléments de design qu’utilise Skoda comme la calandre verticale, les feux avant fins en deux parties ou encore ses protections de carrosserie dont un ski en aluminium au bas du bouclier avant. Malgré sa destination pour le marché indien, Skoda souhaite le positionner dans le haut de gamme.

L’habitacle quant à lui est inspiré par un art pictural traditionnel en Inde, selon Skoda et qui est baptisé Kalamkari. Ce style se distingue par des tons boisés et des reliefs fins et la présence d’une statuette en cristal sur la planche de bord.

Sous le capot, le Skoda Vision In est équipé d’un bloc quatre-cylindres 1,5L TSI de 150ch bien connu, envoyant 250Nm de couple.