Volkswagen annonce le rappel de 43 000 véhicules pour un problème de caméra

Volkswagen annonce le rappel de plus de 43 000 voitures, pour un problème détecté sur le logiciel de pilotage de la caméra de recul.

Le constructeur allemand se voit obligé de rappeler plus de 43 000 véhicules rien qu’aux Etats-Unis, et ceci pour un problème de caméra de recul. En effet, les ingénieurs de Volkswagen ont constaté que, dans certains cas, télécharger le logiciel de commande de la caméra de recul avant de souder celle-ci sur son support pouvait amener ces unités à afficher une sous-tension, ce qui peut arrêter le fonctionnement de cette caméra.

Ce problème est jugé aux Etats-Unis, comme un risque majeur d’accident, ce qui oblige Volkswagen à procéder à ce rappel. Dans le détail l’opération concerne 647 Golf VII GTI assemblées entre le 23 septembre et le 23 décembre 2020, 18 035 Tiguan sortis de chaîne entre le 4 août 2021 et le 27 janvier 2022, et 685 Arteon fabriquées entre le 23 septembre 2020 et le 23 juillet 2021.