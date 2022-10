Le constructeur munichois lève le voile sur la toute nouvelle BMW M2. Un nouveau bolide qui développe 460 ch et 550 Nm de couple.

La marque à l’hélice célèbre encore les 50 ans du badge M. Après la M3 Touring et le SUV XM, BMW dévoile la nouvelle M2 avec des caractéristiques très intéressantes. Elle adopte une rigidité de la carrosserie et une largeur de la voie augmentées. On retrouve également une suspension sport spécifique avec des amortisseurs pilotés et des freins dits Compound, le tout reposant sur des jantes 19 pouces à l’avant, et 20 pouces à l’arrière.

Sous le capot, on retrouve l’habituel bloc 3 litres, six en ligne suralimenté qui délivre ici une puissance maximale de 460 ch et un couple maximal de 550 Nm. Une puissance envoyée aux roues arrière via une transmission automatique à huit rapports avec trois programmes de changement de vitesse différents. Cette dernière, offre la possibilité de rétrograder instantanément au rapport le plus bas disponible.

On retrouve également en option, une boite de vitesses manuelle à six rapports avec assistant de changement de vitesse débrayable. Cette nouvelle BMW M2 abat le 0 à 100 en 4,1 s et de 0 à 200 km/h en 13,5 s. La version en boite manuelle, les réalise en 4,3 et 14,3 s respectivement. La vitesse maximale est limitée à 250 km/h, mais vous pouvez porter la limite électronique à 285 km/h si vous optez pour le pack M Driver’s Package.

Enfin, la BMW M2 sera produite au Mexique à San Luis Potosi, pour une commercialisation prévue pour avril 2023.