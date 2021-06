Volkswagen dévoile le Multivan T7

Le constructeur allemand lève le voile sur la nouvelle et septième génération de son Volkswagen Multivan. Ce dernier évolue avec l’arrivée de l’électricité et de la conduite semi-autonome.

Volkswagen lance la septième génération de son mythique utilitaire Multivan. Ce dernier est basé sur la plateforme MQB du groupe affiche 4,97 mètres de long, 1,94 mètre de large pour 1,90 mètre de hauteur le tout sur un empattement affiché à 3,12 mètres. Le T7 adopte des mises à niveaux techniques et technologiques et garde toujours son style devenu iconique au fil des années. On retrouve des éléments de design rappelant d’anciens modèles comme la ligne chromée sur les flancs rappelant le T3 et de se distingue par de des touches de modernité comme les feux LED.

L’habitacle du Volkswagen Mulltivan T7 se veut très moderne, avec la présence d’un écran de 10,25 pouces qui remplace les compteurs, et d’un autre écran central tactile de 10 pouces servant à l’affichage de la vue à 360° lors des manœuvres. Le conducteur disposera de plus d’espace avec la disparition du levier de boîte et du frein à main, tandis que l’infodivertissement peut être connecté avec différents services en ligne.

Le Volkswagen Multivan T7 garde également la modularité et la flexibilité de la cabine avec la possibilité de déposer les sièges de seconde et troisième rangées pesant 23 kg à 29 kg selon leur spécification et position. La table, avec porte-gobelets et espaces de rangement, est désormais installée sur un rail courant de l’avant à l’arrière, pour être utilisable à chacune des 3 rangées en fonction des besoins. Enfin, le volume de coffre varie de 469 litres à 3672 litres en version courte et de 762 l à 4005 l en version longue. Le Van embarque également une panoplie de nouvelles technologies comme la conduite semi-autonome qui est un pilotage assisté IQ.Drive Travel Assist qui est fonctionnel jusqu’à 210 km/h.

Sous le capot, le T7 se met à l’air du temps avec l’arrivée d’une solution hybride rechargeable, disposant d’un 4-cylindres 1.4 l TSI de 150 ch et d’un moteur électrique de 116 ch. La puissance cumulée est affichée à 218 ch pour 350 Nm de couple. La batterie présente dispose d’une capacité de 13 kWh pouvant procurer une cinquantaine de kilomètres en tout électrique. La boîte DSG à 6 rapports a quant à elle été développée spécifiquement pour un usage hybride.

Le Multivan sera également proposé avec les moteurs thermiques classiques avec les blocs essence TSI de 136 ch (1.5 l) et 154 ch (2.0 l) entraînant les roues avant tous associés à une boîte DSG à 7 rapports. Le moteur diesel 2.0 litres de 150 ch suivra en 2022.