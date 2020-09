Volkswagen dévoile les versions Variant et Alltrack de la Golf

Le constructeur allemand annonce l’arrivée des versions Variant et Alltrack sur la nouvelle génération de sa compacte Volkswagen Golf. La version break (Variant) dispose d’un volume de chargement maximal de 1642 litres.

Volkswagen continue l’élargissement de la gamme concernant sa huitième et nouvelle génération de sa compacte Golf. En effet, le constructeur lève le voile sur la Golf Variant (break) et baroudeuse Alltrack. La version break est érigée sur la plateforme MQB du groupe et mesure 4,63 mètre de long (soit 35 cm de plus que la Golf classique) pour un empattement de 2,67 mètres.

La Golf Variant gagne donc de l’espace dans l’habitacle, notamment l’espace pour les jambes mais surtout le volume de coffre. En effet, cette version dispose d’un coffre volumineux affiché à 611 litres et peut atteindre 1642 litres en rabattant la banquette arrière.

La Volkswagen Golf est également dévoilée en version baroudeuse Alltrack. Elle adopte une allure aventurière et profite d’une suspension surélevée et une transmission à quatre roues motrices. Elle adopte également dans sa face avant la signature LED améliorée vue sur les versions GTD, GTE GTI.