VMS RK 200: VMS Industrie lance un nouveau Trail sur le marché Algérien

La société VMS annonce le lancement d’une nouvelle moto en Algérie. Il s’agit de la RK 200 appartenant à la catégorie des Trails, segment peu présent en Algérie. Avec cette nouveauté, VMS inaugure ainsi l’arrivée du constructeur chinois Zongshen (partenaire de Harley Davidson et Piaggio) sur le marché algérien.

Équipée d’un moteur monocylindre 4 temps à 2 valves à refroidissement par air et dotée d’un carburateur, la RK 200 est dotée d’un système de freinage efficace et adapté à une 197cc avec deux disques de freins avant et arrière.



Coté style, la RK 200 respecte parfaitement son appartenance au segment des Trails avec un bec qui rappelle la Benelli TRK ou la BMW GS, une petite visière, un large réservoir, un pot d’échappement placé haut et des valises et un top case couleur aluminium. Elle est facilement maniable grâce à son poids relativement léger et sa selle basse par rapport à sa catégorie. Sa position de conduite assure un maximum de confort et de détente, elle dispose d’une selle moelleuse, une fourche avant inversée et un amortisseur arrière réglable. De plus, ses valises permettent de ranger le casque et les bagages lors des voyages !

Proposée au tarif de 359 000 dinars, la RK 200 sera vendue avec valises et top case offerts par VMS en plus du powerbank multifonctions particulièrement utile pour les voyages en moto. Toutes ces spécificités font de la VMS RK200 la machine polyvalente conçue pour l’esprit de l’explorateur. Elle est idéale pour l’aventure et l’expérience d’une longue distance ou d’un petit voyage.

La RK 200 de chez VMS est garantie 12 mois ou 5000 Km. Un casque ou une année d’assurance sont aussi offerts au clients de cette moto indique le communiqué de VMS.