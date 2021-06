Skoda prépare l’arrivée d’un nouveau crossover électrique

Skoda prépare l’arrivée d’un nouveau SUV électrique compact et qui partagera des spécificités techniques avec la Volkswagen ID.3 et la Cupra Born, mais sera proposé à un tarif inférieur que ses cousins du groupe Volkswagen.

Le constructeur tchèque lancera prochainement un nouveau crossover électrique qui sera basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Ce futur SUV, sera un dérivé à la Volkswagen ID.3, mais adoptera forcément des aspects pratiques de Skoda qu’on retrouve sur l’Enyaq.

Ce futur Crossover devrait adopter les mêmes dimensions que la ID.3 mais disposera d’un volume de coffre et d’habitacle optimisé. Sous le capot, on devrait retrouver deux niveaux de puissance et trois pack de batteries.

Enfin, le futur SUV de Skoda adoptera des lignes plus osées moins classique comme l’a confirmé le patron de design de Skoda Oliver Stefani : « L’Enyaq est clairement liée à nos voitures à moteur à combustion interne, car c’est le seul véhicule électrique que nous avons et nous voulions en faire un membre de la famille. Une fois que nous aurons plus de voitures électriques, nous développerons l’idée de ces voitures électriques beaucoup plus loin. »