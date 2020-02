Volkswagen lance le Touareg R hybride rechargeable

Le constructeur allemand lance pour la première fois sur la déclinaison R une motorisation électrifiée. Ça sera pour le Volkswagen R qui reçoit une motorisation hybride rechargeable développant 462 ch.

Comme prévu, Volkswagen lance le Touareg R. Un SUV qui reçoit une motorisation hybride rechargeable ce qui est une première pour le département sportif « R » du constructeur allemand.

Le nouveau Touareg R se distingue par ses logos « R », ses prises d’air prononcées, ses éléments de couleur noire, ses jantes alliage de 20 pouces et ses sorties d’échappement de forme trapézoïdale. L’habitacle quant à lui embarque une sellerie cuir avec surpiqûres « gris cristal », un combiné d’instrumentation de 12 pouces et un écran central de 15 pouces.

Sous le capot de ce Touareg R hybride rechargeable, on retrouve une combinaison d’un moteur V6 3.0L turbo essence de 340 ch et un bloc électrique de 136 ch. La puissance totale affichée est de 462 ch pour un couple de 700 Nm le tout associé à la boite de vitesses automatique Tiptronic à huit rapports et à la transmission intégrale permanente 4Motion.

Pour faire tourner cette combinaison, le Touareg R embarque également une batterie lithium-ion d »une capacité de 14,1 kWh intégrée dans le soubassement du coffre. Enfin le Volkswagen Touareg R hybride rechargeable sera lancé au deuxième semestre de l’année 2020.