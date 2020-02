Vignette automobile 2020: date d’acquittement et tarifs

La période d’acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2020 est fixée par la Direction Générale des Impôts du 1 au 31 Mars prochain.

Plus que quelques jours du début de l’opération du renouvellement des vignettes automobiles qui concernera l’ensemble des utilisateurs y compris les propriétaires des véhicules acquis en 2020. La période fixée par la Direction Générale des Impôts est du 1 au 31 Mars.

Les véhicules déjà en circulation après un mois d’obtention de la carte jaune seront concernés par l’achat d’une vignette. L’administration fiscale indique par ailleurs que pour les véhicules utilitaires, le tarif des vignettes dépend du poids total en charge. Quand aux tracteurs et autre engins agricoles ainsi que les véhicules à moins de quatre roues ces derniers ne sont pas concernés par la vignette, idem pour les engins de travaux publics et les remorques.

Il est utile de rappeler que les véhicules roulants au GPL, ambulances, véhicules de pompiers, destinés aux handicapés, diplomatiques, appartenant à l’état et aux collectivités locales sont tous exemptés de vignettes automobiles.

Par ailleurs, la Direction Générale des Impôts rappelle que le non-acquittement de la vignette ou la non présence de cette dernière sur le pare-brise engendre systématiquement une amende fiscale.



Tarifs des vignettes automobile:



A: Véhicules touristiques:

1 / Moins de 6 ch:

– Moins de 2 ans: 2000 DA

– 3 à 6 ans d’âge: 1500 DA

– 6 à 10 ans d’âge: 1000 DA

– Plus de 10 ans d’âge: 500 DA

2/ Entre 7 à 9 chevaux :

– Moins de 3 ans d’âge: 4000 DA

– 3 à 6 ans d’âge: 3000 DA

– 6 à 10 ans d’âge: 2000 DA

– Plus de 10 ans d’âge: 1500 DA

3/ 10 chevaux et plus :

– Moins de 3 ans d’âge: 10 000 DA

– Entre 3 et 6 ans d’âge: 6000 DA

– Entre 6 à 10 ans d’âge: 4000 DA

– Plus de 10 ans d’âge: 3000 DA

B– Véhicules Utilitaires:



1/ Moins de 5 ans d’âge :

– 6000 DA pour les véhicules jusqu’à 2,5 tonnes à l’exception des véhicules utilitaires

– 12 000 DA pour les véhicules entre 2,5 tonnes et 5,5 tonnes

– 18 000 DA pour les plus de 5,5 tonnes

2/ Plus de 5 ans d’âge:

– 3000 DA pour les véhicules jusqu’à 2,5 tonnes à l’exception des véhicules utilitaires

– 5000 DA pour les véhicules entre 2,5 tonnes et 5,5 tonnes

– 8000 DA pour les plus de 5,5 tonnes