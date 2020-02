Salon de Genève 2020 : BMW annonce son programme

La marque à l’hélice annonce son programme pour l’édition 2020 du salon de Genève. BMW présentera des Séries 3 électrifiées et probablement un modèle encore inconnu.

BMW ne fera pas partie des constructeurs boudant le salon automobile de Genève qui ouvrira ses portes du 05 au 15 mars prochain. Malgré un maigre programme le constructeur allemand marquera sa présence.

Le constructeur vient ainsi, de dévoiler son programme à cette édition 2020 du salon de Genève. Le programme de BMW est axé principalement sur la Série 3, ou on découvrira la version hybride rechargeable baptisée 330e, la version berline et une inédite déclinaison Touring.

On découvrira également sur le stand de BMW, la toute nouvelle version de la Série 3 diesel baptisée M340d xDrive ainsi que ses déclinaisons break et Touring. Reste à savoir si BMW récidivera le coup de surprise, ou on est habitué à découvrir un modèle inédit pas annoncé.