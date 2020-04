Volkswagen SUV ID.4 : Une autonomie de 500 km !

Le constructeur Allemand vient mettre en lumière les caractéristiques techniques de son futur SUV électrique. Nommé ID.4, ce futur modèle disposera d’une autonomie de 500 km et sera proposé en déclinaisons 2 et 4 roues motrices.

C’est lors d’une présentation live faite à Genève que Volkswagen a donner un peut plus de détail de son futur SUV ID.4 qui annonce une très bonne autonomie de roulage portée à 500 km. Selon le constructeur Allemand, ce modèle sera proposé en deux versions : un modèle propulsion arrière avec un moteur électrique, et une mouture 4 roues motrices équipées de deux moteurs, situés à l’avant et à l’arrière du véhicule. Il est à noter que la deuxième déclinaison ne sera disponible qu’une année après le lancement de la première version.

Volkswagen stipule dans sa présentation que la puissance du ID.4 sera de 201 ch sur le modèle à propulsion arrière (310 Nm de couple) à cela sera rajouter une puissance de 101 ch sur la version 4 roues motrices notamment avec l’apport du moteur supplémentaire placé à l’avant. Avec sa batterie de 83 kwh, le nouveau SUV de Volkswagen profitera d’une autonomie de 500 km. La particularité de cette batterie réside aussi dans le fait qu’on peut obtenir 80% de recharge en seulement 30 mn.

Volkswagen ajoute dans sa présentation que la batterie, avec sa position dans le châssis, permet au véhicule d’avoir un centre de gravité bas et une dynamique de conduite optimale.