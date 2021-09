Volvo annonce un nouveau moteur pour le XC40

Le constructeur suédois annonce l’arrivée d’une nouvelle motorisation sur son Volvo XC40. Il s’agit du bloc essence à micro-hybridation de 163 ch.

En plus d’une version électrique plus abordable, le Volvo XC40 reçoit pour cette rentrée une nouvelle motorisation essence. Il s’agit du bloc à micro-hybridation d’une puissance de 163 chevaux. Il est doté de quatre cylindres 2.0 litres suralimenté et turbocompressé et associé à une boite de vitesses double embrayage DCT à 7 rapports.

Ce moteur remplace le bloc T3 d’une même puissance mais affiche un meilleur bilan CO2. Le plus petit SUV de Volvo proposera également la boite DCT 7 rapports à la place de Geatronic 8 rapports sur l’autre micro-hybridation de 197 ch.