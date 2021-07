Volvo lance son nouveau système embarqué fonctionnant comme un smartphone

Le constructeur suédois annonce le lancement de son tout nouveau système embarqué portant le nom de Volvo.OS. Ce dernier est basé sur le Android OS, pouvant ainsi permettre une ouverture aux développeurs d’applications tierces.

Volvo est l’un des constructeurs automobiles à se rapprocher du monde de Smartphone en ayant déjà laisser un vrai spécialiste du système d’exploitation à savoir Google avec Android OS pour l’infotainement de ses véhicules. Aujourd’hui la marque suédoise va encore plus loin en dévoilant son nouveau système embarqué.

Le constructeur suédois vient en effet, de dévoiler le Volvo. OS, un tout nouveau système d’exploitation dédié aux véhicules électriques et que l’on retrouvera sur les prochaines nouveautés du constructeur. Ce nouveau système a la particularité de pouvoir s’ouvrir aux développeurs d’applications tierces, sous réserves d’un accord du propriétaire du véhicule.

« VolvoCars.OS permet aux développeurs d’accéder – sous réserve du consentement du client – à des fonctions embarquées telles que les données des capteurs du véhicule et les interfaces utilisateur, et à des fonctions sur le cloud telles que les données de flotte. Ils peuvent ainsi créer de nouveaux services et applications pour les voitures Volvo ». Lit-on dans un communiqué de la marque.