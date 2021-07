MG One : premier SUV coupé du constructeur britannique

Le constructeur britannique devrait dévoiler dans les prochains jours, un inédit SUV coupé qui portera le nom de MG One. C’est en tout cas ce que révèle les premières images fuitées sur la toile.

MG devrait élargir sa gamme en préparant l’arrivée d’un nouveau SUV Coupé qui portera le nom de MG One. Ce dernier sera présenté comme la version sportive du MG HS déjà connu. Selon les rumeurs le concernant, le MG One adopterait une toute nouvelle plateforme et un moteur thermique dans un premier temps.

Ce futur SUV coupé a déjà fuité sur la toile, des images ou on peut apercevoir son design extérieur. Le MG One adopte ainsi un style sportif avec des lignes agressives sans relief. La face avant se distingue par une calandre et des entrées d’air latérales pour occuper toute la largeur du véhicule. Affaire à suivre.