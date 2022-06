24 Heures du Mans : Toyota s’impose largement en signant un doublé

Le constructeur nippon s’est largement imposé en réalisant un doublé à la 90 éme édition des 24 heures du Mans ce dimanche 12 juin 2022. Les Toyota n°8(Buemi – Hartley – Hirakawa) s’est imposée devant la n°7 (Conway – Kobayashi – Lopez).

Sans surprise, les favorites de la mythique course des 24 Heures du Mans se sont imposées pour cette 90 éme édition. En effet, les Toyota GR010 étaient au-dessus ce dimanche non seulement sur les performances pures mais ont aussi profité des circonstances défavorables de leurs rivales.

Malgré une crevaison pour la Toyota n°8 et un problème électrique pour la Toyota n°7, les prototypes ont dominé la course respectivement à la première et deuxième place. Le trio Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa s’est imposé avec 380 tours tandis que le trio Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez terminent la course avec deux minutes de retard sur leurs coéquipiers.

Avec seulement une deuxième participation, Glickenhaus complète le podium avec une belle troisième place avec le trio Ryan Briscoe – Richard Westbrook – Franck Mailleux.