BMW annonce un rappel de près d’un million de véhicules

BMW vient d’annoncer le lancement d’un gigantesque rappel de près d’un million de véhicules pour un risque d’incendie touchant plusieurs modèles de sa gamme.

Le constructeur munichois vient de lancer un des rappels les plus importants de son histoire avec près d’un million de véhicules concernés, le tout sur le territoire des États-Unis.

Le problème provient d’un élément mécanique méconnu, à savoir la soupape du système de récupération des gaz du carter moteur. Cette dernière pour rappel, sert à évacuer les gaz de combustion qui s’échappent entre les pistons et les cylindres pour parvenir au carter moteur.

Ce rappel est le troisième du genre en relation avec la soupape. Et concerne cette fois les modèles suivants : Série 1 produite entre 2008 et 2013, les Série 3 de 2006 à 2012, la Série 5 de 2006 à 2010, les X3 et X5 de 2007 à 2010 et les Z4 de 2006 à 2011.

Toutefois, BMW estime que seuls 1%, des véhicules concernés par le rappel sont réellement touchés par ce problème.