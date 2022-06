Accidents: 9 morts et 492 blessés en zones urbaines en une semaine

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 492 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus en zones urbaines entre le 14 et le 20 juin, indique, jeudi, le bilan hebdomadaire de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté nationale ont enregistré 396 accidents de la circulation au niveau des zones urbaines entre le 14 et le 20 juin 2022 ayant fait 9 morts et 492 blessés.

Comparativement aux chiffres de la semaine d’avant, le bilan a fait état d’une augmentation du nombre d’accidents (+5) et du nombre de blessés (+13), et d’une baisse en nombre de morts (-04).

Selon les mêmes données, le facteur humain reste la principale cause de ces accidents (96%) notamment en raison du non respect du code de la route et de la distance de sécurité, l’excès de vitesse et au manque de concentration au volant, outre l’état du véhicule.

La DGSN réitère son appel aux usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route, les invitant à redoubler de vigilance sur les routes. Elle rappelle que le numéro vert (15-48) et le numéro de secours (17) restent à la disposition des citoyens 24/24h.