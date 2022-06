Volvo annonce le rappel du SUV XC40 Recharge

Le constructeur suédois va rappeler des centaines d’exemplaires de son SUV 100 % électrique Volvo XC40 Recharge pour des problèmes de faisceau électrique.

Le Volvo XC40, est l’un des modèles les plus vendus du constructeur suédois et dispose de plusieurs variantes comme, l’essence, essence à micro-hybridation, hybridation rechargeable et électrique. Cette dernière justement vient de faire l’objet d’un rappel.

Les équipes du constructeur ont en effet, identifié un éventuel défaut sur le faisceau de câble connecté à la pédale d’accélérateur. Dans le cas d’une dégradation, ce dernier peut subir des infiltrations d’eau, pouvant amener à la corrosion des capteurs de cette pédale, pouvant causer le non fonctionnement normal de la pédale.

Les clients concernés seront contactés par les concessionnaires du constructeur, pour une intervention en atelier qui ne devrait prendre moins d’une heure et qui consiste à étanchéifier ce faisceau.