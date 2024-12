Accidents de la circulation: 26 morts et 1386 blessés en une semaine

Vingt-six (26) personnes sont décédées et 1386 autres ont été blessées dans 1186 accidents de la circulation survenus durant la période du 8 au 14 décembre, dans plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Oran où 3 personnes sont décédées et 50 autres ont été blessées, suite à 48 accidents de la circulation, précise la même source.

En outre, les éléments de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour l’extinction de 610 incendies, notamment urbains et industriels, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d’Alger (56), Tlemcen (35) et Oran (34).