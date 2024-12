Industrie : signature de conventions-cadre entre des groupes publics pour un partenariat stratégique et de nouveaux projets

Trois conventions-cadre ont été signées, lundi à Alger, entre des groupes publics en vue de concrétiser un partenariat stratégique et de lancer de nouveaux projets d’investissement, à travers l’optimisation des capacités de chaque groupe, indique un communiqué du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique.

Ces conventions ont été signées entre la Holding MADAR de gestion et de développement des actifs et des ressources, la Holding algérienne des spécialités chimiques (ACS), la Société nationale de sidérurgie (SNS) et la Holding des industries mécaniques (AGM), par les PDG de ces dernières, en présence du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb.

Ces conventions définissent le cadre général de coopération entre les parties signataires, à l’effet de renforcer et d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations liant ces groupes industriels à même de réaliser davantage de coordination et de cohésion, de développer les activités actuelles et de lancer de nouveaux projets d’investissement à travers l’optimisation des capacités et des opportunités de chaque groupe, note le communiqué.

En plus d’un financement direct par « Madar » des nouveaux projets d’investissement des groupes « ACS », « SNS », « AGM », ces accords permettent d’entrer en partenariat direct avec ces derniers, à travers l’acquisition d’actions ou la création de joint-ventures pour la réalisation de ces projets.

Ces accords interviennent dans le cadre des orientations données par M. Ghrieb, lors des rencontres d’évaluation l’ayant réuni avec différents groupes industriels, au cours desquelles il avait souligné l’importance d’une coopération et synergie entre ces groupes et entre le secteur industriel et les autres secteurs, selon la même source.

A cet effet, le ministre s’est félicité de la signature de ces accords, « favorables au lancement et à la relance de projets concrets dans les domaines des industries chimiques, mécaniques et de sidérurgie », soulignant l’impératif de hâter leur concrétisation et mise en service, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, M. Ghrieb a insisté sur la nécessité d’exploiter rapidement « le potentiel important » de ces groupes industriels, préconisant de lancer des partenariats stratégiques entre les différents groupes industriels pour une meilleure efficacité économique.