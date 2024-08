Airbags défectueux : BMW contraint de rappeler plus d’un million de véhicules

Le constructeur allemand BMW vient de lancer une vaste opération de rappel de 1 360 000 véhicules dans le monde pour le problème d’airbags défectueux Takata qui continue d’impacter plusieurs constructeurs automobiles et ce depuis plus d’une décennie.

Le dossier des airbags défectueux continue d’alimenter l’actualité automobile et ce sur plus d’une décennie déjà. En effet, bien que la société n’existe plus, (faillite depuis 2017) n’ayant pas résisté à ce scandale mondial, les effets sont toujours là.

Après Citroën, c’est autour de BMW d’ajouter 1 360 000 exemplaires de ses voitures qui doivent repasser par l’atelier pour corriger le problème d’airbags. La marque n’a pas précisé quels sont les véhicules concernés, mais on sait qu’il s’agit de ceux fabriqués en Chine.