Audi dévoile la nouvelle génération du Q5

La marque aux anneaux lève le voile sur le nouveau Audi Q5. Cette nouvelle et troisième génération repose sur la plateforme PPC du groupe Volkswagen pour les véhicules thermiques.

Audi dévoile son nouveau Q5 de troisième génération qui adopte des similitudes avec la dernière A5, avec qui il partage la plateforme PPC, et adoptant le même design intérieur. Le style du Q5 est très reconnaissable qui disposera d’une variante Sportback aux lignes plus sportives avec des airs de coupé.

Static photo, Colour: Daytona grey perl effect

Esthétiquement, les designers du constructeur ont beaucoup travaillé sur les blocs optiques pour offrir des signatures lumineuses différentes, tant à l’avant qu’à l’arrière. La sécurité n’a pas été oubliée : une bande de diodes électroluminescentes sur presque toute la largeur du hayon fait office de troisième feu stop et, en cas d’accident ou de problème, les feux arrière affichent un triangle d’avertissement.

Coté habitacle, l’écran panoramique Audi MMI combine un écran de 11,9 pouces pour le tableau de bord avec un écran central d’infodivertissement de 14,5 pouces. Il est également possible d’opter un écran supplémentaire de 10,9 pouces face au passager. Vous pouvez contrôler et configurer l’affichage tête haute en option à l’aide de boutons sur le volant. A noter que lorsque les sièges arrière sont rabattus, le volume de coffre maximal est de 1473 litres.

Sous le capot, le Q5 sera proposé dans un premier temps avec trois motorisations qui sont deux variantes essence et une Diesel, et vous pouvez choisir entre la traction et transmission intégrale. Toutes les motorisations sont dotées d’une boîte robotisée à double embrayage à sept rapports et d’une hybridation légère en 48 V ; la gamme sera ultérieurement complétée par une variante hybride rechargeable TFSI e qui promet une autonomie en mode 100 % électrique d’au moins 80 km.