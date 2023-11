Automobile Algérie : tout savoir sur l’Opel Grandland

Opel s’impose comme un incontournable de la reprise du marché automobile en Algérie, proposant des modèles au design raffiné et des technologies de pointe. Parmi ces annonces, le SUV Grandland, se distingue, promettant de séduire les amateurs algériens du SUV.

Opel fait son grand retour sur le marché automobile algérien, bénéficiant désormais de la collaboration en matière de technologies avec les marques du groupe Stellantis, notamment Peugeot. Cette synergie se manifeste par des similitudes techniques et esthétiques remarquables, à l’instar de l’Opel Grandland qui ressemble fortement au Peugeot 2008.

Avec le retour tant attendu d’Opel sur le marché automobile algérien, le modèle Grandland s’affiche parmi les véhicules désormais disponibles. Ce SUV conjugue un design remarquable, des performances à la fois puissantes et sophistiquées, ainsi qu’une technologie innovante. Arborant la signature lumineuse emblématique Vizor, ce modèle se démarque par un panneau avant saisissant, une conception germanique pure, et une intégration élégante des dispositifs frontaux, des capteurs et des fonctions dans un design fluide. De plus, des feux arrière LED à faible consommation d’énergie ajoutent une touche de modernité à l’ensemble.

Le nouveau Grandland est équipé du tout dernier Pure Panel entièrement numérique, complété par un écran tactile multimédia 7″. Le confort est également hautement amélioré avec la présence de sièges avant ergonomiques certifiés AGR avec le siège conducteur réglable en 10 positions. Le SUV fait également le plein d’aide à la conduite et d’équipements ou on retrouve notamment, la caméra de recul panoramique 180 degré et l’assistance avancée au stationnement.

Opel Grandland est désormais disponible pour les clients algériens dans une seule finition baptisée « GS Line », équipée d’un moteur unique 1.6l THP développant 165 ch, associé à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports. Ce modèle est mis en vente au prix de 4 689 000 DA TTC.

Liste des équipements :