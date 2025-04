Automobile : fin des paiements en espèces pour l’achat de véhicules en Algérie

Dans le cadre de la loi de finances 2025, l’Algérie interdit désormais les paiements en espèces pour les transactions automobiles.

Toute acquisition de véhicule, neuf ou d’occasion, devra obligatoirement être réglée par virement bancaire ou par moyens de paiement électroniques.



Les notaires et les mandataires automobiles sont tenus de vérifier et d’inscrire les preuves bancaires dans les actes de vente. Cette mesure vise à lutter contre l’économie informelle, renforcer la transparence financière et encourager l’utilisation des paiements électroniques.



Le gouvernement prévoit aussi des campagnes de sensibilisation pour accompagner cette transition.