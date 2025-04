Fiat Algérie : l’usine d’Oran en pleine expansion

L’usine Fiat d’Oran, en Algérie, renforce sa capacité de production avec le recrutement de 550 nouveaux employés, portant le nombre total de travailleurs à plus de 2200. Ce développement, initié par Stellantis, vise à accroître la production locale et à favoriser l’intégration de compétences techniques nationales dans des domaines comme la soudure et la peinture.

L’usine d’Oran devient stratégique pour Fiat Algérie, qui souhaite réduire la dépendance aux importations et faire de l’Algérie un centre de production automobile moderne pour les marchés nationaux et régionaux.



En plus de stimuler l’économie locale par la création d’emplois et la formation technique, l’usine produit désormais six modèles, dont la Fiat 500 hybride, la 500X, la Tipo, le Doblo, le Scudo et le Ducato.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de Stellantis de développer une industrie automobile compétitive en Afrique du Nord.