Automobile : la marque chinoise Great Wall arrive en Algérie

Le lancement officiel en Algérie de la marque automobile Great Wall est imminent, prévu pour le 9 mai 2024.

Les premiers modèles Great Wall arrivent en Algérie via le port de Djendjen (Jijel), destinés à l’homologation, une gamme composée de véhicules de tourisme et des utilitaires. Le représentant local, Great Wall Motors Algérie, prévoit d’introduire pour la première phase pas moins de quatre modèles , il s’agit des SUV Tank 300 et Tank 500, le SUV Julion Haval, la camionnette Wingle 7 et le pick-um Poer Wingle.



Par ailleurs, le géant chinois compte lancer un projet industriel en Algérie en partenariat avec son partenaire local, pour assemblé des modèles dans la gamme des véhicules touristique mais aussi utilitaire léger.



Nous reviendrons avec de plus amples détails dans nos prochains articles.