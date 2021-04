CASH Assurances lance le Pack « AL FADHIL » : des remises allant jusqu’à 50%

CASH Assurances lance un nouveau PACK baptisé « AL FADHIL », présenté sous forme de remises exceptionnelles allant jusqu’à 50%.

A l’occasion de l’avènement du mois sacré du Ramadhan, CASH Assurances lance à partir du 11 Avril jusqu’au 13 Mai 2021, le PACK « AL FADHIL », une offre personnalisée valable pour toute souscription ou renouvellement des contrats d’assurance automobiles et des polices d’assurance Multirisques Habitation durant cette période.

CASH Assurances compte vous faire bénéficier de son expertise de leader Algérien dans la couverture des risques majeurs et complexes. L’assureur algérien indique que l’ensemble de ses équipes se feront un réel plaisir de vous accueillir et de vous conseiller, à travers son vaste réseau d’agences réparties sur le territoire national.

CASH Assurances inscrit son action dans le cadre de valeurs fondamentales et durables d’éthique, de respect de ses engagements et d’amélioration permanente de la qualité de ses prestations, pour être constamment à la hauteur des attentes de ses clients et mériter la confiance placée en elle par des milliers de fidèles assurés.

Avec un capital social de 10 Milliards DA, dont SONATRACH, est l’actionnaire majoritaire, CASH Assurances est aujourd’hui leader Algérien dans la couverture des risques nécessitant un haut degré de technicité et la deuxième plus grande compagnie algérienne dans la couverture des risques d’entreprises et les risques liés au transport.