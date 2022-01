CES 2022 : la marque turque Togg dévoile un nouveau concept-car

La marque turque Togg dévoile à l’occasion du CES de Las Vegas 2022, son tout nouveau concept car créé par le designer Murat Günak. Il s’agit d’une berline électrique dont la commercialisation est prévue pour 2024.

La marque automobile turque Togg pour Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, se revendique via son boss Gürcan Karakas comme « une entreprise technologique de mobilité ». Dans cette vision, c’est donc au salon des nouvelles technologies CES de Las Vegas, que la marque a décidé de dévoiler son nouveau concept-car baptisé Transition. Togg pour rappel avait déjà dévoilé il y’a deux ans un SUV et une berline qui à l’époque était parrainés par le président Turc Erdogan en personne.

La nouveauté Togg qu’on découvre au salon CES, est une grosse berline électrique à hayon et aux portes antagonistes dessinée par le designer turc Murat Günak. Ce dernier est bien connu en occident ou on lui doit notamment la première Mercedes Classe C, la Volkswagen Golf 5 et la Peugeot 206 CC. Le nouveau concept de Togg adopte des lignes proches d’une version de série, sans les portes antagonistes, contrairement à l’habitacle qui est équipé de plusieurs écrans numériques.

Sous le capot, on ne connait pas les détails techniques du concept mais on sait que la puissance du moteur est de 240 ch. Ce modèle déboulera sur une version de série en 2024, après le lancement des deux premiers modèles de la marque en 2023.