CES LAS VEGAS 2024 : la firme chinoise Xpeng Aeroht dévoile sa voiture volante

A l’occasion du salon international des nouvelles technologies CES 2024, la firme chinoise Xpeng Aeroht a présenté sa voiture volante baptisée Land Aircraft Carrier, qui se compose d’un module terrestre et d’un module aérien. La firme a également annoncé que cette dernière sera commercialisée en 2025.

Comme chaque année, le salon de la technologie CES de Las Vegas apporte son lot d’innovations en tous genres notamment dans le domaine automobile. En effet, à côté des constructeurs présents, la firme Xpeng Aeroht a présenté sa voiture volante Land Aircraft Carrier.

La voiture volante de la firme se distingue par sa conception lui permettant de voler et de rouler via ses modules terrestre et aérien. Le plus étonnant pour cette voiture volante, est le fait que la firme a annoncé qu’elle sera disponible à la précommande dès la fin 2024.

En effet, ce Land Aircraft Carrier est déjà entré dans sa phase de préparation pour une production en série, après avoir réussi une panoplie de tests. Le module au sol inclut la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 passagers, un groupe motopropulseur électrique à autonomie étendue, une configuration à trois essieux et à six roues pour une transmission intégrale 6×6 et une direction sur les roues arrière.

Le module en vol, est conçu comme un avion piloté 100 % électrique, capable de décoller verticalement et de voler à basse altitude. Il offre un système de propulsion électrique répondant aux exigences et normes de sécurité en cas de défaillance, prend en charge les modes de conduite manuel et automatique, et propose un cockpit biplace panoramique à 270° pour un champ de vision étendu.