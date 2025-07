François Provost succède officiellement à Luca de Meo à la tête de Renault

François Provost a été officiellement nommé directeur général de Renault, succédant à Luca de Meo, parti chez Kering. Cette nomination, effective à partir du 31 juillet pour quatre ans, vise à assurer la continuité stratégique du plan de transformation « Renaulution », lancé en 2021.

Peu médiatisé, Provost a joué un rôle central dans la restructuration du groupe, notamment via le développement de partenariats et la création de filiales spécialisées comme Ampere (électrique) et Horse (thermique/hybride). Fort d’un parcours international et d’une solide expérience au sein de l’administration publique, il dispose d’un profil stratégique et institutionnel précieux pour l’avenir du constructeur.

Avec cette nomination, Renault confirme sa volonté de poursuivre sa modernisation tout en s’ouvrant davantage à l’international dans un marché automobile en profonde mutation.