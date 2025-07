Mokka GSE 2025 : Opel électrise le segment sportif

Opel dévoile le Mokka GSE 2025, premier modèle de sa nouvelle gamme sportive 100 % électrique « Gran Sport Electric ».

Ce petit SUV développe 280 ch et 345 Nm de couple, grâce à un moteur électrique entraînant les roues avant, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 5,9 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h. Il est équipé d’une batterie de 54 kWh offrant plus de 330 km d’autonomie (cycle WLTP), avec un système de refroidissement optimisé.

Le châssis bénéficie d’améliorations inspirées du Mokka GSE Rally : différentiel Torsen, jantes 20 pouces, pneus Michelin Pilot Sport EV, freins haute performance Alcon, et direction renforcée. À l’intérieur, on retrouve une ambiance sportive avec sièges sport, finitions façon Alcantara, et une interface numérique dédiée à la performance.

La présentation officielle est attendue au salon IAA de Munich en septembre 2025, avec une commercialisation prévue avant la fin de l’année.