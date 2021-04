Citroën dévoile la C5 X

La marque aux chevrons dévoile la nouvelle Citroën C5 X. Il s’agit d’une grande berline qui ira chercher des parts de marchés sur le segment D. Pour réussir ce pari, le constructeur français a puisé dans son patrimoine.

Malgré plusieurs tentatives échouées, Citroën persiste et lance un nième modèle sur le segment D qui est une berline inédite baptisée C5X. Ce dernier se veut comme un mélange d’une grande berline et d’un break le tout érigé sur un châssis surélevé de SUV, ce qui pourrait lui faire rencontrer un grand succès.

Sur les images, on découvre un C5 X imposant adoptant un look plus que séduisant avec sa ligne de pavillon fuyante style coupé et pas trop comme un break. Globalement il s’agit d’une berline sans pour autant qu’on reconnaisse ses bases. Le C5 X repose sur la plateforme EMP2 du groupe PSA mais avec un empattement allongé qui atteint 2,785 mètres et une longueur affichée à 4,80 m soit 5 cm de plus qu’une Volkswagen Passat.

Avec ces proportions, la C5 X s’annonce confortable dans son habitabilité et portée par la suspension Advanced Comfort et à ses butées hydrauliques, couplée pour la première fois à un amortissement piloté, ce qui ouvre la voie à des modes de conduite. La berline adopte également des jantes de 19 pouces, et offre 545 à 1640 litres de capacité de coffre.

La nouvelle Citroën C5 X fait également le plein de nouvelles technologies et aides à la conduite avec notamment une conduite autonome de niveau 2 avec le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien dans la voie regroupés sous le vocable Highway Driver Assist. On retrouve également la présence de l’angle mort à longue portée, le Rear Cross Traffic Alert, la vision «hélicoptère» à 360°, et l’affichage tête haute.