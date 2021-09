Citroën lève le voile sur une C3 low-cost destinée pour les marchés émergents

La marque aux chevrons lève le voile sur une version low-cost de sa citadine C3. Cette dernière est destinée pour le marchés de l’Inde et de l’Amérique du Sud et servira de base pour une version européenne attendue prochainement.

Depuis son appartenance à la nouvelle alliance mondiale Stellantis, Citroën est chargée de conquérir les marchés émergents comme l’Inde avec des modèles adaptés. Justement la marque aux chevrons lève le voile en Inde sur la nouvelle C3 low-cost. Il s’agit d’un premier modèle sur les trois attendus d’une famille nommée C Cubed.

Avec cette nouvelle C3 destinée également à l’Amérique du Sud, Citroën veut donc lancer un modèle plus économique mais toutefois, sans aller sur le super low-cost. En effet, le constructeur français veut proposer un modèle avec un bon rapport qualité prix adaptée aux marchés ciblés.

Pour réduire ses couts, la C3 a été conçue comme un nouveau modèle avec un haut taux d’intégration locale de la conception à la production. Basée sur une version simplifiée de la plateforme CMP et mesurant 3,98 m de long, ce nouveau modèle sera produit en Inde et au Brésil.

Esthétiquement, le modèle adopte des airs de SUV avec du plastique brut habillant les bas de caisse et les boucliers, avec des ajouts de skis de protection chromés et des barres de toit et arbore une garde au sol surélevée pour s’adapter au marché local.

Coté habitacle, on retrouve une ambiance similaire au modèle européen avec un grand bandeau coloré, et reçoit un très grand écran tactile de 10 pouces. Le volume de coffre est quant à lui affiché à 315 litres. Enfin, les motorisations ne sont pas révélées pour le moment.