Volkswagen dévoile le concept ID Life préfigurant une citadine électrique

Le constructeur allemand lève le voile sur son nouveau Volkswagen ID Life. Ce dernier préfigure l’arrivée de la future citadine électrique ID.2 annoncée à un prix compétitif de 20 000 euros.

Comme prévu, Volkswagen dévoile son nouveau concept ID Life, un véhicule préfigurant l’arrivée à l’horizon 2025 de la citadine électrique ID.2. Cette dernière qui reposera sur la plateforme MEB Entry se distinguera par un prix de départ attractif à 20 000 euros.

Avec la plateforme raccourcie MEB Entry, l’empattement de l’ID Life est ramené à 2650 mm. L’ID Life adopte des traits de petit crossover, avec toutefois des traits simples et géométriques à l’instar de la famille ID. Sous le capot, le concept adopte un bloc électrique de 231 ch. La capacité de batterie n’est pas encore annoncée.

Coté habitacle, on notera de la simplicité, du minimalisme et du tout numérique, avec la majorité des commandes étant regroupées sur le volant tandis que les informations des instruments de bord sont affichées via un affichage tête haute. Prévue pour 2025, la version de série devrait débuter à 20 000 euros.