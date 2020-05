Citroën : un concept révolutionnaire prévu pour la fin d’année

Le directeur du Style de Citroën, Pierre Leclercq, a annoncé cette semaine que la marque aux chevrons présentera avant la fin de l’année un concept « révolutionnaire ».

Cette information a été rapportée lors d’une intervention de Pierre leclerc sur la page facebook de la marque. » On aura une surprise en fin d’année, on montrera quelque chose de plus conceptuel, mais d’assez révolutionnaire » a t-il précisé lors de son intervention.

Hormis cela, M.Leclercq n’a pas ajouté de détails notamment sur le segment de cette nouveautés ni sur le projet globalement.