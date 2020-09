Dacia dévoile les premières photos de la nouvelle Sandero

En attendant sa levée de voile officielle qui aura lieu le 29 septembre prochain, le constructeur du groupe Renault dévoile les premières images de la future nouvelle Dacia Sandero dans ses versions Classique et Stepway. Cette troisième génération adopte un style inédit et sera commercialisée a partir du mois de décembre prochain.

Dacia nous dévoile aujourd’hui la troisième et nouvelle génération de sa Sandero dans sa version classique et Stepway. Quinze ans après son arrivée au sein du groupe Renault, la marque qui rencontre un succès planétaire préfère se délaisser de l’image « Low Cost » pour s’annonce comme une marque « d’automobile essentielle ».

Ainsi la citadine polyvalente se modernise de génération en génération comme le prouve cette nouvelle mouture qui inaugure désormais une signature lumineuse en forme de Y, à l’avant et à l’arrière. Elle dégage également esthétiquement plus de personnalité et de robustesse. Grâce à son pare-brise incliné, et au pavillon plus bas la voiture apparaît moins haute au niveau de la caisse. La nouvelle Sandero inaugure pour le constructeur la plateforme CMF-B déjà connue sur les Renault Clio et Captur.

La version baroudeuse Stepway de la Sandero se distingue au niveau capot (bondé et nervuré), du bouclier avant (ski de protection, empiècement noir autour des antibrouillards…), de la calandre, des arches de roues et du bas des portes. Pour découvrir l’habitacle de cette Sandero il faudra patienter la levée de voile officielle ce 29 septembre néanmoins sur les photos publiées on aperçoit une petite tablette tactile.

Sous le capot, on retrouvera les motorisations : 1.0 SCe de 75 ch et le 1.0 TCe de 100 ch (aussi disponible en GPL) ainsi que le 1.5 Blue dCi de 85 ch en diesel. Enfin, la commercialisation de la nouvelle Dacia Sandero débutera d’ici la fin de l’année en cours.