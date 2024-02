Dacia lance la mise à niveau de ses Sandero et Jogger

Pour répondre aux nouvelles normes obligatoires pour toutes les voitures neuves européennes à partir du 07 juillet prochain, Dacia lance le restylage de ses Sandero Stepway et Jogger. Les prix devraient connaitre une augmentation.

Désormais à partir du 07 juillet 2024, toutes les voitures neuves vendues sur le sol européen devraient répondre aux nouvelles normes GSR2, en embarquant obligatoirement des systèmes comme l’enregistreur de données, l’assistant au maintien dans la voie, les radars de recul, le dispositif de freinage d’urgence, la reconnaissance des panneaux ou encore le dispositif de surveillance de l’attention du conducteur.

Certains de ces équipements ne sont pas présents sur les modèles de la marque Dacia qui est une marque à vocation low-cost. C’est pour cela que la marque du groupe Renault, s’est vu contrainte de lancer une mise à jour technique de sa Sandero et sa version Stepway ainsi que le Jogger.

En plus des adaptations aux normes GRS2, Dacia profite de cette mise à jour, pour améliorer ses modèles avec le passage aux prises USB-C à l’avant et à l’arrière. La Dacia Sandero reçoit également une nouvelle finition Journey haut de gamme, qui adopte des roues « Flexwheel biton Atara » et de l’accès à deux nouvelles couleurs en option (le gris Schiste et le vert Cèdre).

La version Stepway adopte un nouveau coloris exclusif, à savoir le beige Safari. Elle reçoit aussi des jantes «Flexwheel biton Atara Dark » et un sticker inédit sous les rétroviseurs. Le Jogger quant à lui adopte la climatisation manuelle dans sa finition de base Essential et adopte le combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces du nouveau Duster. Ces améliorations devraient impacter les prix de ces modèles.