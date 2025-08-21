Tesla Model Y L : la version allongée qui offre enfin 6 vraies places

Tesla lance une nouvelle version du Model Y, baptisée Model Y L, caractérisée par un empattement allongé de 15 cm. Cette évolution permet d’offrir six vraies places grâce à une configuration en trois rangées de deux sièges (2+2+2). Le confort est renforcé par un toit relevé de 5 cm et un coffre atteignant jusqu’à 2 539 litres de volume.

Destinée principalement au marché chinois, où ce type de configuration est populaire, cette déclinaison se positionne juste en dessous du Model X en termes de dimensions (4,98 m de long). Aucune porte papillon n’est prévue, celles-ci restant exclusives au Model X.

Il est incertain que cette version L soit commercialisée en Europe, mais Tesla pourrait l’envisager face au ralentissement de ses ventes mondiales.