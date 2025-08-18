Automobile : Hyundai investit 400 millions $ pour une usine en Algérie dès 2027

Le constructeur sud-coréen Hyundai prépare son retour en Algérie avec la construction d’une usine d’assemblage automobile CKD à Sidi Khettab (Relizane), en partenariat avec le groupe omanais Saud Bahwan. Ce projet, estimé à 400 millions de dollars, devrait être opérationnel en 2027 sur le site de l’ancienne usine Volkswagen.

Hyundai a déjà obtenu en mai un agrément préliminaire et attend le feu vert définitif du gouvernement algérien d’ici fin 2026. L’usine produira progressivement des SUV compacts, utilitaires, berlines, citadines et, à terme, des véhicules électriques.

Ce projet stratégique s’inscrit dans la volonté de l’État algérien de relancer des sites industriels inutilisés et marque le retour de Hyundai après l’expérience interrompue de l’usine de Tiaret (2017–2020). Il fera de l’Algérie le quatrième site de production du groupe en Afrique, après l’Afrique du Sud, le Ghana et l’Éthiopie.