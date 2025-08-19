Stellantis lance un rappel majeur, Peugeot et Citroën en première ligne

Stellantis rappelle près de 238 000 véhicules en France (2023-2025) équipés du moteur essence 1.2 EB2 Gen-3 pour un risque de fuite de carburant lié à un serrage défectueux ou absent sur le tuyau haute pression, pouvant provoquer un départ de feu.

L’intervention, gratuite et rapide (contrôle et resserrage des écrous), concerne huit marques du groupe : Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat, Jeep, Alfa Romeo et Lancia. Une campagne similaire touche aussi le Royaume-Uni (72 000 véhicules).

Les propriétaires recevront un courrier et doivent prendre rendez-vous en concession. Des signes d’alerte existent : odeur d’essence, voyant moteur, surconsommation.