Piaggio arrive en Algérie avec HCI : un vent de Dolce Vita sur deux roues

La célèbre marque italienne Piaggio, leader européen du scooter, s’apprête à faire son entrée en Algérie grâce à un partenariat avec Halil Commerce & Industrie (HCI). Déjà active dans le secteur automobile avec des marques comme Opel, Fiat et Citroën, HCI se diversifie désormais dans le deux-roues.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre l’Algérie et l’Italie. Après une première phase d’importation prévue à court terme, une production locale de scooters et de tricycles est envisagée. Les démarches sont déjà lancées.

Contrairement aux marques locales orientées vers l’entrée de gamme, Piaggio vise un segment premium, misant sur le design, la qualité et l’image de l’Italie. Ce positionnement ambitionne de transformer l’expérience de la mobilité en Algérie, en y apportant style, élégance et innovation.