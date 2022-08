Dieselgate : l’ex Fiat Chrysler Automobiles Condamné à 300 millions de dollars d’amende

Fiat Chrysler Automobile qui fait désormais partie du groupe Stellantis, vient d’être condamnée à une amende de 300 millions de dollars aux Etats-Unis, pour violation de la loi en termes des émissions de CO2 sur ses modèles Diesel (Dieselgate).

Après une vaste enquête, la justice américaine vient de trancher en condamnant l’ex-FCA (Fiat Chrysler Automobiles) à une amende de 300 millions de dollars pour fraude aux émissions Diesel. Outre cette amende, 3 employés de FCA aux Etats-Unis ont été inculpés pour conspiration visant à frauder les États-Unis et violer le Clean Air Act (loi sur la qualité e l’air, ndlr).

A cette amende s’ajoutent 311 millions déjà versés sous forme de pénalité civile et plus de 183 millions payés sous forme de compensation à plus de 63.000 clients ayant effectué un recours collectif. Au total Stellantis déboursera presque 800 millions de dollars de pénalités. Une somme conséquente mais reste très loin des 30 milliards de dollars déboursés par le groupe Volkswagen.