Peugeot 408 : elle s’expose joliment dans « La Sphère » au Louvre-Lens

A peine révélé au monde en juin, le Fastback Peugeot 408 fait son apparition en public avec une belle exposition au Louvre-Lens.

Cette vitrine inattendue présente la nouvelle PEUGEOT 408 sous tous les angles. Elle tourne, elle tourne et présente la nouvelle Peugeot 408 sous tous les angles. « La Sphère » transparente qui accueille la nouvelle venue est inattendue, comme l’est le design de ce modèle de la marque au lion révélé en juin dernier.

Avec son allure unique de Fastback dynamique et novateur, la nouvelle PEUGEOT 408 se devait d’être inspirante. Une équipe talentueuse d’artistes, d’ingénieurs et de techniciens du studio créatif parisien Superbien, a mis en œuvre le projet imaginé par l’agence OPEn et l’a transformé en une réalité époustouflante qui semble défier la gravité.



Une belle installation



Ces spécialistes de la conception d’installations originales uniques, ont créé cet écrin ; avec » La Sphère », qu’est-ce qui est en haut ? Qu’est-ce qui est en bas ? Comment la nouvelle PEUGEOT 408 peut-elle tourner à l’envers ou se tordre pour se déplacer de manière aussi inédite ? La réponse est donc cette sphère transparente qui entoure la voiture et la montre ainsi sous tous les angles.

Cette mise en scène originale a été présentée dans le cadre exceptionnel du Louvre-Lens ; la nouvelle PEUGEOT 408, au design sportif et fluide à la fois, est ainsi devenue une œuvre unique, que l’on reverra probablement dans d’autres prochains évènements.

« Nous avons beaucoup aimé l’idée de cette œuvre éphémère, originale et franchement plaisante à regarder qui valorise parfaitement notre nouvelle venue. Le style inédit de la nouvelle PEUGEOT 408, apprécié semble-t-il par de très nombreux observateurs qui l’ont déjà découverte, a été mis en scène de façon très originale, dans cet écrin magnifique et moderne qu’est le Louvre Lens » indique Linda Jackson, CEO de la marque PEUGEOT « Peugeot bouge et innove, dans tous les domaines. La Sphère transparente, imaginée pour la nouvelle PEUGEOT 408 montre bien l’Allure de notre nouveau modèle sous toutes ses facettes. Cette création s’inscrit parfaitement dans le dispositif global exprimant la nouvelle identité de marque de Peugeot » ajoute Phil York, directeur marketing et communication de la marque PEUGEOT.