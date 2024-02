Dongfeng : Les premiers prototypes arrivent en Algérie

Algerian Automotive Counter (AAC) se prépare activement au lancement de la marque Dongfeng, notamment après l’arrivée des premiers prototypes qui sont actuellement en cours d’homologation.

Le marché automobile en Algérie s’apprête à accueillir plusieurs nouveautés avec l’arrivée imminente de marques telles que le constructeur chinois Dongfeng. Après avoir obtenu l’agrément définitif à la fin du mois de janvier dernier, le distributeur officiel de la marque en Algérie, AAC, a entamé le processus d’homologation des modèles sélectionnés pour le marché local.

La filiale du groupe Cevital, Algerian Automotive Counter, prévoit de lancer ses activités officiellement dans un avenir proche. Selon les responsables de AAC, la gamme de Dongfeng comprendra pas moins de 30 modèles, couvrant une large variété de véhicules, des voitures de tourisme aux mini-camions en passant par les pick-ups, les utilitaires légers (de 3,5 tonnes à 6 tonnes) et les camions poids lourds. Cette diversité de produits positionnera Dongfeng comme la marque offrant la gamme la plus étendue et diversifiée sur le marché automobile algérien.

Liste des modèles Dongfeng qui seront commercialisés en Algérie



– Aeolus Shine

– Aeolus Shine GS

– Aeolus Shine Max

– Aeolus AX7

– Aeolus Huge

– Forthing T5L

– Forthing SX5

– Rich 6 (Pick-up simple / double cabine / 4×2 / 4×4)



Gamme des camions



– Captain E 3.5T / 6T

– Captain C 9.5T / 12T / 14T

– Captain D 18T / 20T

– KR 18T / 20T

– Tracteur 4×2 VL (approche chantier) / KX (route)

– Tracteur 6×4 KC (construction) / KX (route)

– Benne KC 6×4 & 8×4