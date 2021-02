DS dévoile la nouvelle génération de la DS 4

Comme prévu, le constructeur premium du groupe PSA, dévoile la toute nouvelle génération de sa DS4. Une nouvelle génération incluse entre deux segment celui du C et celui des SUV.

Le constructeur français dévoile la toute nouvelle DS4, une nouvelle génération qui englobe un peu de segment C vu sa longueur proche de ses concurrentes premium (Mercedes Classe A et Volkswagen Golf) et celui des SUV puisqu’elle affiche une hauteur un peu supérieur portée notamment par des grandes jantes de 19 pouces ou 20 pouces en option. On notera également esthétiquement la présence d’un bas de caisse fort creusés et teintés de noir donnant l’illusion d’une garde au sol supérieure. La DS 4 se veut également plus robuste grâce à sa calandre très verticale, et adopte plus de dynamisme via sa lucarne fort inclinée.

L’intérieur de la DS4 est évidemment très moderne comme à l’accoutumée de ce que fait le constructeur avec un traitement particulier porté par la qualité des matériaux et leur originalité comme la présence du bois de frêne ainsi que de la peau de poisson tannée. L’habitacle adopte un aspect visuel très moderne, porté par la quasi absence de boutons physiques, tout est en effet, rendu tactile ou par commande vocale et gestuelle via l’intelligence artificielle.

Techniquement, la DS4 est érigée sur la plateforme EMP2 du groupe PSA. Toutefois, cette dernière est évoluée par la présence de 70 % de pièces nouvelles ce qui permet d’intégrer la technologie hybride rechargeable dénommée en l’occurrence E-Tense, et qui sera proposée dès le lancement du modèle. Cette motorisation associe un bloc essence de 180 ch et un moteur électrique de 110 ch pour une puissance cumulée de 225 ch et une autonomie en tout électrique à 50 km. A noter également que les motorisations thermiques classiques seront également de la partie avec en essence PureTech (130, 180 et 225 ch) ou Diesel BlueHDI de 130 ch.





La DS4 embarquera également un nouveau système d’aérateurs invisibles dénommés DS AIR, très compacts et effacés renforçant la pureté et la sobriété apparente. Enfin, la DS4 sera proposée en trois variantes : Cross, classique et Performance Line qui se veut plus sportive.